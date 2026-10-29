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Tafsir Fathul Majid الطور کی تفسیر، آیت 22
الطور
22
52:22
وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ٢٢
وَأَمْدَدْنَـٰهُم بِفَـٰكِهَةٍۢ وَلَحْمٍۢ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢
وَاَمْدَدْنٰهُمْ
بِفَاكِهَةٍ
وَّلَحْمٍ
مِّمَّا
یَشْتَهُوْنَ
۟
ہم اُن کو ہر طرح کے پھل اور گوشت،
1
جس چیز کو بھی ان کا جی چاہےگا، خوب دیے چلے جائیں گے
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Tafsir Fathul Majid
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