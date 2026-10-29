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Tafsir Fathul Majid الطور کی تفسیر، آیت 14
الطور
14
52:14
هاذه النار التي كنتم بها تكذبون ١٤
هَـٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١٤
هٰذِهِ
النَّارُ
الَّتِیْ
كُنْتُمْ
بِهَا
تُكَذِّبُوْنَ
۟
اُس وقت اُن سے کہا جائے گا کہ "یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے
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Tafsir Fathul Majid
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