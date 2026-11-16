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Tafsir Fathul Majid التوبة کی تفسیر، آیت 128
التوبة
128
9:128
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم ١٢٨
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٢٨
لَقَدْ
جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌ
مِّنْ
اَنْفُسِكُمْ
عَزِیْزٌ
عَلَیْهِ
مَا
عَنِتُّمْ
حَرِیْصٌ
عَلَیْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِیْنَ
رَءُوْفٌ
رَّحِیْمٌ
۟
دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے
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