Al-Sa'di التوبة کی تفسیر، آیت 127

Лицемеры опасаются того, что будет ниспослана сура, которая поведает людям о том, что кроется в их сердцах. И когда Всевышний Аллах ниспосылает очередное откровение для того, чтобы люди уверовали в него и поступали в соответствии с его предписаниями, они переглядываются друг с другом, понимая, что никто из них не будет выполнять ниспосланное предписание. Они выжидают, когда им представится возможность укрыться от взоров правоверных, и говорят: «Видит ли вас кто-нибудь из мусульман?» А затем они незаметно отворачиваются и уходят. Аллах же подвергает их наказанию, которое соответствует роду совершенных ими злодеяний. Они отворачиваются от праведных поступков, и Аллах отворачивает их сердца от истины и оставляет их без Своей поддержки. А причина этого заключается в том, что они не способны правильно понять то, что им говорят, и извлечь из этого пользу. А если бы они могли разуметь то, что им говорят, то после ниспослания очередного откровения они непременно уверовали бы в него и покорились бы воле своего Господа. Этот аят разъясняет, какое великое отвращение испытывают лицемеры к священной войне и остальным предписаниям шариата. Всевышний сказал: «Когда же ясная сура, в которой упоминалось сражение, была ниспослана, ты увидел, что те, чьи сердца поражены недугом, смотрят на тебя взглядом потерявших сознание перед смертью» (47:20).