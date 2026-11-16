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Tafsir Fathul Majid التوبة کی تفسیر، آیت 124
التوبة
124
9:124
واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هاذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون ١٢٤
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًۭا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًۭا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٢٤
وَاِذَا
مَاۤ
اُنْزِلَتْ
سُوْرَةٌ
فَمِنْهُمْ
مَّنْ
یَّقُوْلُ
اَیُّكُمْ
زَادَتْهُ
هٰذِهٖۤ
اِیْمَانًا ۚ
فَاَمَّا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
فَزَادَتْهُمْ
اِیْمَانًا
وَّهُمْ
یَسْتَبْشِرُوْنَ
۟
جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ (مذاق کے طور پر مسلمانوں سے) پوچھتے ہیں کہ "کہو، تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟" (اس کا جواب یہ ہے کہ) جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع (ہر نازل ہونے والی سورت نے) اضافہ ہی کیا ہے اور وہ اس سے دلشاد ہیں
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Tafsir Fathul Majid
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