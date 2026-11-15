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Tafsir Fathul Majid التوبة کی تفسیر، آیت 115
التوبة
115
9:115
وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ١١٥
وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ١١٥
وَمَا
كَانَ
اللّٰهُ
لِیُضِلَّ
قَوْمًا
بَعْدَ
اِذْ
هَدٰىهُمْ
حَتّٰی
یُبَیِّنَ
لَهُمْ
مَّا
یَتَّقُوْنَ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
بِكُلِّ
شَیْءٍ
عَلِیْمٌ
۟
اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ اُنہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ اُنہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔
1
در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے
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