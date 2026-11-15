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Tafsir Fathul Majid التوبة کی تفسیر، آیت 110
التوبة
110
9:110
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ١١٠
لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةًۭ فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٠
لَا
یَزَالُ
بُنْیَانُهُمُ
الَّذِیْ
بَنَوْا
رِیْبَةً
فِیْ
قُلُوْبِهِمْ
اِلَّاۤ
اَنْ
تَقَطَّعَ
قُلُوْبُهُمْ ؕ
وَاللّٰهُ
عَلِیْمٌ
حَكِیْمٌ
۟۠
یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی( جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں) بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارہ پارہ ہو جائیں۔
1
اللہ نہایت با خبر اور حکیم و دانا ہے
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