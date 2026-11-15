Rebar Kurdish Tafsir التوبة کی تفسیر، آیت 108

[ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ] ئهی محمد - صلى الله عليه وسلم - ههرگیز نوێژ لهو مزگهوتهدا نهكهی كه پێغهمبهر - صلى الله عليه وسلم - پێش ئهوهی دهرچێ بۆ غهزاكه وتیان: وهره نوێژی تیا بكه فهرمووی: با بگهڕێمهوه (إن شاء الله) نوێژی تیا ئهكهم خوای گهوره فهرمووی: ههرگیز نوێژی تیا نهكهیت [ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ] مزگهوتێ ههر لهسهرهتاوه لهسهر ئهساسی تهقوا دروستكراوهو بنیات نراوه ئهمه شایهنتره كه تۆ نوێژی تیا بكهی كه مزگهوتی (قوبا)یه كه نوێژێك تیایدا خێرى عومرهیهكى ههیه، یاخود مزگهوتی پێغهمبهری خوایه - صلى الله عليه وسلم - كه نوێژێك تیایدا به ههزار نوێژه، یاخود ههردووكیانن چونكه ههردووكی لهسهرهتاوه لهسهر ئهساسی تهقوا دروست بوون [ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ] كه ئهو مزگهوتانه پیاوانێكى تیایه كه ئهیانهوێ خۆیان پاك بكهنهوه به دهستنوێژ یان به غوسل یان خۆیان له تاوان پاك ئهكهنهوه، پێغهمبهری خوا - صلى الله عليه وسلم - دهفهرمێت ئهم ئایهته لهسهر ئههلى (قوبا) دابهزى، وهپێى فهرموون خواى گهوره مهدحتان دهكات له دهستنوێژدا چى دهكهن؟ وتیان به ئاو خۆمان پاك دهكهینهوه [ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (١٠٨) ] وه خوای گهوره ئهو كهسانهی خۆش ئهوێ كه خۆیان پاك ئهكهنهوه له تاوان یان له بێ دهستنوێژی یان له جهنابهت.