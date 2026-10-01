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Tafsir Fathul Majid التكوير کی تفسیر، آیت 29
التكوير
29
81:29
وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ٢٩
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢٩
وَمَا
تَشَآءُوْنَ
اِلَّاۤ
اَنْ
یَّشَآءَ
اللّٰهُ
رَبُّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟۠
اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ ربّ العالمین نہ چاہے۔
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Tafsir Fathul Majid
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