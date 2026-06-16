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الشعراء
98
26:98
اذ نسويكم برب العالمين ٩٨
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩٨
اِذْ
نُسَوِّیْكُمْ
بِرَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟
جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے
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قرأت
حدیث
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿إِذۡ﴾ حَيْثُ ﴿نُسَوِّیكُم بِرَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِینَ ٩٨﴾ فِي الْعِبَادَة