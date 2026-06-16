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الشعراء
96
26:96
قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦
قَالُوْا
وَهُمْ
فِیْهَا
یَخْتَصِمُوْنَ
۟ۙ
وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے
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Rebar Kurdish Tafsir
{مشتومڕی نێوان سەركردەكانو شوێنكەوتوانیان لەناو ئاگری دۆزەخ} [
قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦)
] ئهوان ههموویان لهناو دۆزهخدا دهمهقاڵێ ئهكهن و ئهڵێن: