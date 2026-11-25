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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 84
الشعراء
84
26:84
واجعل لي لسان صدق في الاخرين ٨٤
وَٱجْعَل لِّى لِسَانَ صِدْقٍۢ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ٨٤
وَاجْعَلْ
لِّیْ
لِسَانَ
صِدْقٍ
فِی
الْاٰخِرِیْنَ
۟ۙ
اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر۔
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Tafsir Fathul Majid
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