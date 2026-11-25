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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 51
الشعراء
51
26:51
انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المومنين ٥١
إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَـٰيَـٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥١
اِنَّا
نَطْمَعُ
اَنْ
یَّغْفِرَ
لَنَا
رَبُّنَا
خَطٰیٰنَاۤ
اَنْ
كُنَّاۤ
اَوَّلَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟ؕ۠
اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا ربّ ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔“
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