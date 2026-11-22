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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 44
الشعراء
44
26:44
فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون ٤٤
فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا۟ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ٤٤
فَاَلْقَوْا
حِبَالَهُمْ
وَعِصِیَّهُمْ
وَقَالُوْا
بِعِزَّةِ
فِرْعَوْنَ
اِنَّا
لَنَحْنُ
الْغٰلِبُوْنَ
۟
انہوں نے فوراً اپنی رسّیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے”فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔“
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Tafsir Fathul Majid
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