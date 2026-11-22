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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 36
الشعراء
36
26:36
قالوا ارجه واخاه وابعث في المداين حاشرين ٣٦
قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٣٦
قَالُوْۤا
اَرْجِهْ
وَاَخَاهُ
وَابْعَثْ
فِی
الْمَدَآىِٕنِ
حٰشِرِیْنَ
۟ۙ
انہوں نے کہا "اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے
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Tafsir Fathul Majid
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