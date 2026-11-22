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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 34
الشعراء
34
26:34
قال للملا حوله ان هاذا لساحر عليم ٣٤
قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ عَلِيمٌۭ ٣٤
قَالَ
لِلْمَلَاِ
حَوْلَهٗۤ
اِنَّ
هٰذَا
لَسٰحِرٌ
عَلِیْمٌ
۟ۙ
فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا "یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے
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Tafsir Fathul Majid
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