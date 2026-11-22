﴿قالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إنَّ هَذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿يُرِيدُ أنْ يُخْرِجَكم مِن أرْضِكم بِسِحْرِهِ فَماذا تَأْمُرُونَ﴾ . تَقَدَّمَ الكَلامُ عَلى نَظِيرِ هَذِهِ الآيَةِ في سُورَةِ الأعْرافِ سِوى أنَّ في هَذِهِ الآيَةِ زِيادَةً (بِسِحْرِهِ) وهو واضِحٌ، وفي هَذِهِ الآيَةِ أنَّ هَذا قَوْلُ فِرْعَوْنَ لِلْمَلَأِ، وفي آيَةِ الأعْرافِ (﴿قالَ المَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾ [الأعراف: ١٠٩]) والجَمْعُ بَيْنَهُما أنَّ فِرْعَوْنَ قالَهُ لِمَن حَوْلَهُ فَأعادُوهُ بِلَفْظِهِ لِلْمُوافَقَةِ التّامَّةِ بِحَيْثُ لَمْ يَكْتَفُوا بِقَوْلِ: نَعَمْ، بَلْ أعادُوا كَلامَ فِرْعَوْنَ لِيَكَونَ قَوْلُهم عَلى تَمامِ قَوْلِهِ. وانْتَصَبَ (حَوْلَهُ) عَلى الظَّرْفِيَّةِ. والظَّرْفُ هُنا مُسْتَقِرٌّ؛ لِأنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِكَوْنٍ مَحْذُوفٍ هو حالٌ مِنَ المَلَأِ. وتَقَدَّمَ وجْهُ التَّعْبِيرِ عَنْ إشارَتِهِمْ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (تَأْمُرُونَ) في سُورَةِ الأعْرافِ.