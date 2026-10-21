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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 222
الشعراء
222
26:222
تنزل على كل افاك اثيم ٢٢٢
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍۢ ٢٢٢
تَنَزَّلُ
عَلٰی
كُلِّ
اَفَّاكٍ
اَثِیْمٍ
۟ۙ
وہ ہر جعل ساز بدکار پر اُترا کرتے ہیں۔
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Tafsir Fathul Majid
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