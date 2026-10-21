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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 220
الشعراء
220
26:220
انه هو السميع العليم ٢٢٠
إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢٢٠
اِنَّهٗ
هُوَ
السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ
۟
وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے
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Tafsir Fathul Majid
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