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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 219
الشعراء
219
26:219
وتقلبك في الساجدين ٢١٩
وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّـٰجِدِينَ ٢١٩
وَتَقَلُّبَكَ
فِی
السّٰجِدِیْنَ
۟
اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگا ہ رکھتا ہے۔
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Tafsir Fathul Majid
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