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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 218
الشعراء
218
26:218
الذي يراك حين تقوم ٢١٨
ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ٢١٨
الَّذِیْ
یَرٰىكَ
حِیْنَ
تَقُوْمُ
۟ۙ
جو تمہیں اُس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اُٹھتے ہو
1
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Tafsir Fathul Majid
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