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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 216
الشعراء
216
26:216
فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون ٢١٦
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌۭ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٢١٦
فَاِنْ
عَصَوْكَ
فَقُلْ
اِنِّیْ
بَرِیْٓءٌ
مِّمَّا
تَعْمَلُوْنَ
۟ۚ
لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذّمّہ ہوں۔
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Tafsir Fathul Majid
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