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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 214
الشعراء
214
26:214
وانذر عشيرتك الاقربين ٢١٤
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ٢١٤
وَاَنْذِرْ
عَشِیْرَتَكَ
الْاَقْرَبِیْنَ
۟ۙ
اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراوٴ،
1
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Tafsir Fathul Majid
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