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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 212
الشعراء
212
26:212
انهم عن السمع لمعزولون ٢١٢
إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ٢١٢
اِنَّهُمْ
عَنِ
السَّمْعِ
لَمَعْزُوْلُوْنَ
۟ؕ
وہ تو اس کی سماعت تک سے دُور رکھے گئے ہیں۔
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Tafsir Fathul Majid
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