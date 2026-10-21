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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 211
الشعراء
211
26:211
وما ينبغي لهم وما يستطيعون ٢١١
وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ٢١١
وَمَا
یَنْۢبَغِیْ
لَهُمْ
وَمَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
۟ؕ
نہ یہ کام ان کو سجتا ہے
1
، اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔
2
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Tafsir Fathul Majid
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