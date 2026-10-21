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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 210
الشعراء
210
26:210
وما تنزلت به الشياطين ٢١٠
وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَـٰطِينُ ٢١٠
وَمَا
تَنَزَّلَتْ
بِهِ
الشَّیٰطِیْنُ
۟
اِس (کتابِ مبین)کو شیاطین لے کر نہیں اُترے ہیں،
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Tafsir Fathul Majid
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