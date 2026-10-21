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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 207
الشعراء
207
26:207
ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون ٢٠٧
مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ ٢٠٧
مَاۤ
اَغْنٰی
عَنْهُمْ
مَّا
كَانُوْا
یُمَتَّعُوْنَ
۟ؕ
تو وہ سامانِ زیست جو ان کو ملا ہوا ہے اِن کے کس کام آئے گا؟
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Tafsir Fathul Majid
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