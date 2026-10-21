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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 206
الشعراء
206
26:206
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ٢٠٦
ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ٢٠٦
ثُمَّ
جَآءَهُمْ
مَّا
كَانُوْا
یُوْعَدُوْنَ
۟ۙ
اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے
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Tafsir Fathul Majid
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