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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 205
الشعراء
205
26:205
افرايت ان متعناهم سنين ٢٠٥
أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَـٰهُمْ سِنِينَ ٢٠٥
اَفَرَءَیْتَ
اِنْ
مَّتَّعْنٰهُمْ
سِنِیْنَ
۟ۙ
تم نے کچھ غور کیا، اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مُہلت بھی دے دیں
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Tafsir Fathul Majid
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