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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 202
الشعراء
202
26:202
فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون ٢٠٢
فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةًۭ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٢٠٢
فَیَاْتِیَهُمْ
بَغْتَةً
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟ۙ
پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے
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Tafsir Fathul Majid
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