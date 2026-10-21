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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 201
الشعراء
201
26:201
لا يومنون به حتى يروا العذاب الاليم ٢٠١
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ٢٠١
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
بِهٖ
حَتّٰی
یَرَوُا
الْعَذَابَ
الْاَلِیْمَ
۟ۙ
وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب الِیم نہ دیکھ لیں۔
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