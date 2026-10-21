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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 200
الشعراء
200
26:200
كذالك سلكناه في قلوب المجرمين ٢٠٠
كَذَٰلِكَ سَلَكْنَـٰهُ فِى قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٠٠
كَذٰلِكَ
سَلَكْنٰهُ
فِیْ
قُلُوْبِ
الْمُجْرِمِیْنَ
۟ؕ
اِسی طرح ہم نے اس (ذکر)کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے۔
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