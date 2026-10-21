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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 198
الشعراء
198
26:198
ولو نزلناه على بعض الاعجمين ١٩٨
وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١٩٨
وَلَوْ
نَزَّلْنٰهُ
عَلٰی
بَعْضِ
الْاَعْجَمِیْنَ
۟ۙ
(لیکن اِن کی ہٹ دھرمی کا حال یہ ہے کہ) اگر ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے
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Tafsir Fathul Majid
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