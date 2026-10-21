Al-Sa'di الشعراء کی تفسیر، آیت 198

Разве это - не достаточное свидетельство божественного происхождения Корана? До появления ислама сыны Исраила считались обладателями мудрости и знания, и арабы обращались к ним за советом, когда оказывались в затруднительном положении. Если сыны Исраила утверждали что-либо, то никто не смел усомниться в х словах. Когда Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, начал проповедовать Коран, сыны Исраила узнали в нем божественную истину. То же самое произошло, когда чародеи Фараона, прекрасно разбиравшиеся в тонкостях колдовской науки, увидев чудо пророка Мусы, уверовали в то, что оно является не колдовством, а знамением Всевышнего Господа. Когда обладающие знанием мужи признают истину, не стоит обращать внимания на то, что говорят невежды.