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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 196
الشعراء
196
26:196
وانه لفي زبر الاولين ١٩٦
وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١٩٦
وَاِنَّهٗ
لَفِیْ
زُبُرِ
الْاَوَّلِیْنَ
۟
اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔
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Tafsir Fathul Majid
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