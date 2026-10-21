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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 193
الشعراء
193
26:193
نزل به الروح الامين ١٩٣
نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ١٩٣
نَزَلَ
بِهِ
الرُّوْحُ
الْاَمِیْنُ
۟ۙ
اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار رُوح
1
اُتری ہے
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Tafsir Fathul Majid
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