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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 192
الشعراء
192
26:192
وانه لتنزيل رب العالمين ١٩٢
وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٩٢
وَاِنَّهٗ
لَتَنْزِیْلُ
رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟ؕ
1
یہ ربّ العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔
2
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Tafsir Fathul Majid
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