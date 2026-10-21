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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 185
الشعراء
185
26:185
قالوا انما انت من المسحرين ١٨٥
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٨٥
قَالُوْۤا
اِنَّمَاۤ
اَنْتَ
مِنَ
الْمُسَحَّرِیْنَ
۟ۙ
انہوں نے کہا "تو محض ایک سحرزدہ آدمی ہے
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Tafsir Fathul Majid
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