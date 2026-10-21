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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 165
الشعراء
165
26:165
اتاتون الذكران من العالمين ١٦٥
أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَـٰلَمِينَ ١٦٥
اَتَاْتُوْنَ
الذُّكْرَانَ
مِنَ
الْعٰلَمِیْنَ
۟ۙ
کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو
1
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Tafsir Fathul Majid
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