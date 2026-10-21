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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 161
الشعراء
161
26:161
اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون ١٦١
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٦١
اِذْ
قَالَ
لَهُمْ
اَخُوْهُمْ
لُوْطٌ
اَلَا
تَتَّقُوْنَ
۟ۚ
یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوطؑ نے ان سے کہا تھا "کیا تم ڈرتے نہیں؟
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Tafsir Fathul Majid
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