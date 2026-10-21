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Tafsir Fathul Majid الشعراء کی تفسیر، آیت 155
الشعراء
155
26:155
قال هاذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ١٥٥
قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌۭ لَّهَا شِرْبٌۭ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍۢ مَّعْلُومٍۢ ١٥٥
قَالَ
هٰذِهٖ
نَاقَةٌ
لَّهَا
شِرْبٌ
وَّلَكُمْ
شِرْبُ
یَوْمٍ
مَّعْلُوْمٍ
۟ۚ
صالح نے کہا”یہ اُونٹنی ہے۔
1
ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔
2
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Tafsir Fathul Majid
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