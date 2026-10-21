Al-Sa'di الشعراء کی تفسیر، آیت 136

Однако многобожники продолжали упрямиться и не желали признавать Божьего посланника. Именно поэтому они сказали: «Будешь ты увещевать или нет - мы все равно не изменим своих взглядов». Воистину, это - величайшее преступление и предел беззакония. Многобожники достигли той чудовищной степени неверия, когда Божьи увещевания, которые способны превратить в прах горные твердыни и привести в трепет сердца благоразумных людей, не производят на них никакого впечатления. Подобное возможно только тогда, когда грешники окончательно увязли в беззаконии и лишились надежды на возвращение на прямой путь.