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الشعراء
113
26:113
ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون ١١٣
إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ ١١٣
اِنْ
حِسَابُهُمْ
اِلَّا
عَلٰی
رَبِّیْ
لَوْ
تَشْعُرُوْنَ
۟ۚ
ان کا حساب تو میرے رب کے ّ ذمے ہے کاش کہ تم لوگوں کو شعور ہوتا
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وهؤلاء الضعفاء - الأرذلون فى زعمكم - ليس حسابهم إلا على الله - تعالى - وحده ، فهو أعلم ببواطنهم وبأحوالهم منى ومنكم ( لَوْ تَشْعُرُونَ ) أى : لو كنتم من أهل الفهم والشعور بحقائق الأمور لا بزيفها ، لعلمتم سلامة ردى عليكم ولكنكم قوم تزنون الناس بميزان غير عادل ، لذا قلتم ما قلتم .