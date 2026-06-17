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الشعراء
106
26:106
اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون ١٠٦
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١٠٦
اِذْ
قَالَ
لَهُمْ
اَخُوْهُمْ
نُوْحٌ
اَلَا
تَتَّقُوْنَ
۟ۚ
یاد کرو جبکہ ان سے ان کے بھائی نوح ؑ نے کہا کہ کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے
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السعدي Al-Sa'di
كذّبوه إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ في النسب نُوحٌ وإنما ابتعث الله الرسل, من نسب من أرسل إليهم, لئلا يشمئزوا من الانقياد له, ولأنهم يعرفون حقيقته, فلا يحتاجون أن يبحثوا عنه، فقال لهم مخاطبا بألطف خطاب - كما هي طريقة الرسل, صلوات الله وسلامه عليهم -
:
أَلا تَتَّقُونَ الله, تعالى, فتتركون ما أنتم مقيمون عليه, من عبادة الأوثان, وتخلصون العبادة لله وحده.