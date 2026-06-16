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الشعراء
101
26:101
ولا صديق حميم ١٠١
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
وَلَا
صَدِیْقٍ
حَمِیْمٍ
۟
اور نہ کوئی مخلص دوست
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حدیث
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ أي قريب مصاف ينفعنا بأدنى نفع كما جرت العادة بذلك في الدنيا فأيسوا من كل خير وأبلسوا بما كسبوا وتمنوا العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا