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الشمس
9
91:9
قد افلح من زكاها ٩
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ٩
قَدۡ
اَفۡلَحَ
مَنۡ
زَكّٰٮهَا ۙ
٩
یقینا کامیاب ہوگیا جس نے اس (نفس) کو پاک کرلیا۔
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Rebar Kurdish Tafsir
{پاك كردنهوهى دڵ و دهرون} [
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)
] بهدڵنیایی ههر كهسێك تهزكیهی نهفسی خۆی بكات و دهروونی خۆی پاك بكاتهوه له ههموو تاوان و سهرپێچی و خراپهكاریهك ئهو كهسانه بهدڵنیایی سهربهرزو سهرفراز بوونه، پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- خۆی دوعای ئهكردو دهیفهرموو: (اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا) واته: خوایه تهقوا به نهفسم ببهخشهو نهفسم پاك بكهوه ههر تۆی كه به باشترین شێواز پاكی ئهكهیتهوه، وه ههر تۆی كه سهرپهرشتی ئهكهیت.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran