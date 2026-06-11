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الشمس
8
91:8
فالهمها فجورها وتقواها ٨
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا ٨
فَاَلۡهَمَهَا
فُجُوۡرَهَا
وَتَقۡوٰٮهَا ۙ
٨
پس اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہام کردیا۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨)
] وه خوای گهوره ڕێنمایی مرۆڤی كردووه بۆ ههردوو ڕێگاكه: ڕێگای خراپ و ڕێگای چاك، كامه خراپهكارییهو كامه تهقوای خوای گهورهیه ڕێگای خێرو شهڕی به مرۆڤ ناساندووهو بۆی ڕوون كردۆتهوه، وه فهرمانی پێ كردووه كه ڕێگای چاك بگرێتهبهرو خۆی له ڕێگای خراپ دوور بگرێ.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran