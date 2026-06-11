سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الشمس
15
91:15
ولا يخاف عقباها ١٥
وَلَا يَخَافُ عُقْبَـٰهَا ١٥
وَلَا
يَخَافُ
عُقۡبٰهَا
١٥
اور وہ اس کے انجام سے نہیں ڈرتا۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (١٥)
] وه خوای گهوره لهسهرهنجامی كارهكانی ناترسێ و ترسی هیچ كهسێكی نیهو ههرچیهك بكات بهبێ ترس ئهیكات، والله أعلم.
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran