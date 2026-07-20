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السجدة
4
32:4
الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون ٤
ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٤
اَللّٰهُ
الَّذِیْ
خَلَقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ
وَمَا
بَیْنَهُمَا
فِیْ
سِتَّةِ
اَیَّامٍ
ثُمَّ
اسْتَوٰی
عَلَی
الْعَرْشِ ؕ
مَا
لَكُمْ
مِّنْ
دُوْنِهٖ
مِنْ
وَّلِیٍّ
وَّلَا
شَفِیْعٍ ؕ
اَفَلَا
تَتَذَكَّرُوْنَ
۟
اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے چھ دنوں میں پھر وہ متمکنّ ہوا عرش (تخت حکومت) پر نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے !
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Bint e Javed
فالو
50 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 4:32
اللّٰہ نے آسمان اور زمین کو چھ دن میں بنایا۔۔۔ کبھی سوچا ہے کہ چھ کے عدد کا ہی کیوں ذکر کیا گیا؟
کئی مفسرین الگ طرح سے اس کو لیتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ان چھ سے مراد ہمارے روزمرہ کے 24 گھنٹے نہیں ہیں بلکہ ان سے مراد جو چھ دن لئے گئے ہیں وہ شاید کئی سالوں پر محیط تھے اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس چھ دن کے ذکر سے اللّٰہ ہمیں نظم وضبط کی تعلیم دے رہے ہیں۔۔۔ غرض سبھی مفسرین اپنی جگہ ٹھیک ہیں
مگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چھ دن کا ذکر کیوں؟ اللّٰہ چاہتے تو کن ک...
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2
1
Noorr Sahar
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 14:23، 6:82-8، 4:32
کچھ دن پہلے میں نے خود سے سوال کیا۔۔اس دنیا میں کون ہے جو مجھ سے صرف میرے لیے محبت کرتا ہے؟ بہت سے لوگ ہم سے ہماری اچھی عادات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔۔ کچھ لوگوں کو ہماری ذات سے ملنے والے فائدے ہمارے قریب کرتے ہیں۔۔اور کچھ کے دلوں میں ہماری محبت اللہ نے ڈالی ہوتی ہے۔۔۔جیسے ہمارا خاندان اور دین سے جڑے دوست۔۔۔ سو جواب یقینا نفی میں تھا کہ اس دنیا میں تو بہت مشکل ہے کہ کوئی آپ کی خامیاں جان کر ، کوئی آپ کے دل کے راز جان کر بھی صرف آپ سے آپ کے ل...
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7
3
Maha Ezzeddine
فالو
7 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 4:32
میں پوسٹ کیا گیا
Muslim American Society
There are some profound descriptions of Our Lord in this surah, the Prostration.
So many times in this surah is He (swt) referred to as Our Lord, Their Lord. The same name we praise Him in sujood, 'Glory be to My Lord the most High.'
But this is the only verse in Surah As-Sajda where He is mentioned by His name.
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Allah...
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2
0
Raef
فالو
7 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 4:32
میں پوسٹ کیا گیا
Muslim American Society
My reflection is specifically on the 'creation of the heavens and earth and ALL in between in 6 days'. By any measure this is an unfathomably ginormous feat…done by the All-Mighty…and yet it was done in 6 days. Not 1 day, or a second….Done by the One who when He says 'Be' , it is.
Once again Allah swt challenges our notion of time…and perhaps is forcing us to see that the only reason He created it in 6 days is because He wanted to…and that’s i...
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4
2
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