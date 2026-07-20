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السجدة
29
32:29
قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون ٢٩
قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِيمَـٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ٢٩
قُلْ
یَوْمَ
الْفَتْحِ
لَا
یَنْفَعُ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْۤا
اِیْمَانُهُمْ
وَلَا
هُمْ
یُنْظَرُوْنَ
۟
(اے نبی ﷺ !) آپ کہیے کہ فیصلے کے دن ان لوگوں کا ایمان لانا انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور نہ ہی (اس وقت) انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔
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